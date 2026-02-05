PFDK, Milan Skriniar'ın cezasını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

PFDK KARARLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar ile Beşiktaşlı futbolcu Kristjan Asllani'ye 2'şer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada Skriniar'a rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men ve 80 bin lira para cezası verilirken, Asllani'nin ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle aynı şekilde 2 maçtan men edildiği duyuruldu.

VERİLEN DİĞER CEZALAR

Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplam 1 milyon 340 bin lira para cezası verilirken, kulüp görevlisi Emir Hulusi Yolaç da sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kurul, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki ev sahibi olduğu karşılaşma için kısmi tribün kapatma cezası verdi.

PFDK, Antalyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı toplam 660 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu müsabaka için kısmi tribün kapatma cezası uyguladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 80 bin lira para cezası ile çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken maç dışında 3 resmi karşılaşmada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.

Eyüpspor, Rizespor ve Başakşehir'e zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle 220'şer bin lira para cezası uygulandı.

Gençlerbirliği'ne ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle toplam 274 bin, Konyaspor'a da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 63 bin lira para cezası verildi.

Kocaelispor ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle toplam 840 bin lira ve bir sonraki ev sahibi olduğu maç için kısmi tribün kapatma cezasına çarptırıldı.

SKRINIAR'A MEN CEZASI

PFDK, sevk edilmelerin ardından kararlarını duyurdu.

Buna göre Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar, Kocaelispor maçındaki hareketi nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Skriniar, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ve Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Slovak oyuncu, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak lig maçında sahadaki yerini alabilecek.

ASLLANI'YE DE 2 MAÇ CEZA

Beşiktaşlı Kristjan Asllani’ye Konyaspor karşılaşmasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası uyguladı.

