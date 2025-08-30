Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gönderilmesinin nedenleri

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılışına giden süreçte yaşananlar ise dikkat çekti.

İşte ayrılığı getiren 8 adım...

SKRINIAR ELEŞTİRİSİ

Jose Mourinho, Skriniar transferinin gecikmesi nedeniyle Başkan Ali Koç ve yönetimini eleştirdi.

Benfica maçı öncesi eleştirilerin dozunu itibar suikastı seviyesine yükseltti.

İLETİŞİMSİZLİK

Başkan Ali Koç ile Jose Mourinho arasında, geçen sezondan kalan bir iletişimsizlik söz konusuydu.

Yeni sezona zorunlu devam edildi ama Mourinho ile Ali Koç arasındaki ilişki, hiçbir zaman eskisi gibi olmadı.

TESİSLERDE YÖNETİCİ İSTEMEDİ

Mourinho, tesislere yöneticilerin gelmesini istemedi.

Başkan Ali Koç ve yöneticilerin soyunma odası ve tesislerde takımla iletişim kurmasına karşı çıktı.

DEFANSİF FUTBOL

Oynattığı defansif futbol eleştirildi; kadro değeri ve kalitesi olarak Fenerbahçe'nin gerisinde olan takımlar karşısında dahi oyunu geride kabul etmesi nedeniyle tepki çekti.

DERBİ KARNESİ

Galatasaray'a karşı ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta 1 beraberlik 2 yenilgi alırken, Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 maçta da mağlup oldu.

İSTİKRARSIZLIK

Jose Mourinho kadro istikrarı sağlayamadı, kadrodaki Yusuf Akçiçek dışında oyuncuların gelişimine katkı sağlayamadı.

Mourinho döneminde yıldız oyuncular performans olarak geriye gitti.

YERLİ OYUNCULARLA SIKINTI YAŞADI

Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, İsmail Yüksek gibi yerli oyuncularla sıkıntı yaşadı.

Bu oyuncuları yetersiz görmesi takım içerisinde de gruplaşmalara neden oldu.

OYUNCULARI SUÇLAYIP DURDU

Benfica maçlarında Sebastian Szymanski, Fred, Jhon Duran başta olmak üzere kendi oyuncularını suçlaması, hataları başka yerde ararken öz eleştiri yapmaması hocaya duyulan güveni zedeledi.