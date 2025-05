Fenerbahçe'de kalacak mı? Milan Skriniar, geleceği hakkında konuştu

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Başakşehir'i 4-1 mağlup ederken, savunma oyuncusu Milan Skriniar da rakip fileleri havalandırdı.

Müsabakaya 11'de başlayan Skriniar, 60. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol ederek rakiplerinden sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.

3. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon ara transfer döneminde takıma dahil olan ve değişmez isimlerden olan Skriniar, Bodrum FK ve Trabzonspor maçlarının ardından sarı-lacivertli formayla 3. golüne ulaştı.

30 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig'de 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 11'de başladı.

Skriniar, turuncu-lacivertli ekibe karşı 90 dakika sahada kaldı.

"ÇOK FAZLA BİR ŞEY YOK"

Milan Skriniar, maçın ardından konuştu. Mücadelede 1 gol atan Skriniar, şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Skriniar, kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, şu cevabı verdi:

Şu an transferle ilgili konuşmak zor. Daha 3 maçımız var. Bu 3 maçı bitirdikten sonra her şeyi değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben Fenerbahçe'de herkes tarafından destek gördüm. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Şu an 3 maça odaklıyız.