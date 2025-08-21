Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 19:42
Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, pas, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

NENE İDMANA KATILDI

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dorgeles Nene, takımıyla ilk idmanına çıktığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

