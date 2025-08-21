Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Benfica maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, pas, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.
NENE İDMANA KATILDI
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dorgeles Nene, takımıyla ilk idmanına çıktığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.