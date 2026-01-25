Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde son durum ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, N’Golo Kante transferinde belirsizliği sona erdirmek için süreci hızlandırdı.

Sarı-lacivertli yönetim, uzayan görüşmeler nedeniyle oyuncunun menajeriyle temaslarını sıklaştırırken, transferin kısa süre içinde netleşmesini hedefliyor.

Kulüp, Kante cephesine mevcut pürüzlerin çözülmesi için sınırlı bir süre tanıdı.

Fenerbahçe, bu sürecin uzamasına sıcak bakmıyor ve anlaşma zemini oluşmazsa orta saha için farklı senaryoları devreye sokmaya hazırlanıyor.

SORUNUN KAYNAĞI AL-ITTIHAD

Teknik heyet, Kante’yi planlamada önemli bir parça olarak görse de zaman kaybı riskine karşı alternatif isimler üzerinde çalışıyor.

Sorunun temelinde, Al-Ittihad ile bonservis bedeli bulunuyor.

Fenerbahçe, Suudi kulübünden indirim talep ederken, iki kulüp arasındaki farkın 5 milyon euro seviyesine kadar indiği konuşuluyor.

Sarı-lacivertliler 5 milyon euroyu masaya koyarken, Al-Ittihad 10 milyon euroda ısrar ediyor.

KANTE FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

34 yaşındaki yıldız futbolcu, yüksek maaş tekliflerine rağmen Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Al-Ittihad’ın yıllık 30 milyon euroluk yeni kontrat önerisine karşın Kante’nin, alacaklarından feragat ederek ayrılmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Oyuncunun Avrupa’ya dönme isteği, Fenerbahçe’nin elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri.

Arap basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe’nin kararlı tutumu dikkat çekiyor.

ARAP BASINI: SON BİR ADIM KALDI...

Kante’nin kulübüyle duygusal bir bağ yaşadığı, ancak sportif hedefler ve Fenerbahçe’nin sunduğu proje nedeniyle ayrılığa her geçen gün daha fazla yaklaştığı yorumları yapılıyor.

Transfer için son bir adımın kaldığı ve kısa süre içinde netlik kazanabileceği öne çıkıyor.

Fenerbahçe yönetimi, olası bir pürüz durumunda süreci uzatmadan başka bir orta saha transferine yönelmeye hazır.

Ancak kulüpte öncelik hâlâ Kante ve taraflar arasındaki görüşmeler kritik aşamaya girmiş durumda.