Fenerbahçe'de Anderson Talisca endişesi: Stadyumdan sekerek ayrıldı

Süper Lig'de dün akşam Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de oyuncularından geldi.

Karşılaşmada yaşanan sakatlıklar, sarı-lacivertlilerde can sıktı.

ÇAĞLAR VE OOSTERWOLDE'DEN SONRA TALISCA DA SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, maç içerisinde sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi.

Anderson Talisca ise maçın ardından stadyumdan sekerek ayrıldı.

STADYUMDAN SEKEREK AYRILDI

Brezilyalı futbolcunun durumu, salı günü çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Maç sonrası konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi ciddi eksikler olduğunu vurgulayarak, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız." ifadelerini kullandı.