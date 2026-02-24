Göztepe, yeni transferlerinden henüz skor katkısı alamadı

Göztepe, devre arasında kadrosuna kattığı 2 forvet, 3 orta sahadan şu ana kadar skor katkısı alamadı.
Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 5 maçta 108 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Orta saha bölgesine yapılan hamleler de tabloyu değiştirmedi. İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes, 2 maçta 68 dakika sahada kalırken skor üretmedi.
GELDİKLERİNDEN BERİ SESSİZLER
Filip Krastev, Beşiktaş’a transfer olan Olaitan’ın ayrılığının ardından takıma katıldı ve 3 maçta 216 dakika forma giymesine rağmen gol ya da asist katkısı veremedi.
Bodrum FK’dan transfer edilen Musah Mohammed de 3 maçta 62 dakika oynadı ancak skora etki edemedi.
Kaleci Mehmet Şamil Öztürk ise henüz sarı-kırmızılı formayla süre alamadı.