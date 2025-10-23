Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi Duran ve Ederson gelişmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart’ı konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak Avrupa’daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

DURAN VE EDERSON DENENECEK

Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak Fenerbahçe'de Stuttgart karşılaşması öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jhon Duran ve Ederson Moraes, maç toplantısından önce denenecek.

SORUN OLMAZSA KADROYA ALINACAKLAR

Bir sorun olmaması halinde iki isim de Stuttgart maç kadrosuna alınacak.

Duran ve Ederson da antrenmanlara başlamıştı ancak Karagümrük karşılaşmasında kadroya dahil edilmemişti.