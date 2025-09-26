Fenerbahçe'de Tedesco ile futbolcular arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun görevine son verdikten sonra 8 Eylül'de Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti.

Ancak İtalyan teknik adamın, kısa sürede oyuncularıyla sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi.

Kasımpaşa maçı öncesinde Tedesco'nun, Archie Brown ile idmanda tartıştığı ileri sürüldü.

İDMANDA TARTIŞMA ÇIKTI İDDİASI

İngiliz oyuncunun söz konusu karşılaşmada yedek kulübesinde oturduğu ve forma şansı bulamadığı belirtildi.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun da hocasıyla görüşerek oyun planından memnuniyetsizliğini dile getirdiği ifade edildi.

Dinamo Zagreb maçında Tedesco'nun oyuncularına sık sık uyarılarda bulunması ve sahada istediklerini görememesi kameralara yansıdı.

"RAKİP ŞUT ÇEKERKEN ARKANIZI DÖNMEYİN"

40 yaşındaki teknik adamın karşılaşma sonrası sözleri de büyük yankı uyandırdı.

Tedesco, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "İkili mücadelelerin çoğunu kaybediyoruz. Çok yavaş oynuyoruz. Savunmada da daha iyi olmamız gerekiyor. Örneğin üçüncü golde, rakip şut çekerken arkanızı dönmemelisiniz. Bu benim için en temel konulardan biri." ifadelerini kullandı.