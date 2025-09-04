Fenerbahçe'de teknik direktör toplantısı sona erdi

Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.

Bu toplantıda Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrasında yeni teknik direktör için görüşmeler yapıldı.

Yöneticilerden Hamdi Akın, İsmail Kartal ile anlaşırken, sportif direktör Devin Özek'in görüştüğü isimler de masaya yatırıldı.

ERTELENDİ

Bugünkü toplantı sonrası bir kez daha görüşme kararı alan yönetim, teknik direktör için son kararı ikinci toplantıya erteledi.

DETAYLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLDİ

Hangi teknik direktöre ihtiyaç duyulduğu konusunda Devin Özek tüm adaylar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Tüm teknik direktörlerin oyun stilleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İnce eleyip sık dokunan bir süreç yürütülüyor ve artık son dönemece girilmiş durumda.

Sürecin hafta başına kadar tamamlanması bekleniyor.

"HAFTA BAŞINA KADAR AÇIKLANMIŞ OLUR"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Sky Spor'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: