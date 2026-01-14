Ertan Torunoğulları: Kante geliyor

- Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, N'Golo Kante'nin transferi hakkında pozitif açıklamalarda bulundu.
- Kante'nin Al Ittihad ile bonservis sorununu çözmesi bekleniyor.
- Fenerbahçe, olumlu gelişme sonrası Kante'yi almak için Suudi Arabistan'a özel uçak gönderecek.
Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferi süreci Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye döndü.
Sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, 34 yaşındaki Kante ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra Türkiye'ye geldi.
"TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"
Ertan Torunoğulları havalimanında Fanatik'e yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" ifadelerini kullandı.
"KANTE GELİYOR"
Fenerbahçe'de yurt dışı seferinden dönen Ertan Torunoğulları, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan maçı stadyumdan takip etti.
Torunoğulları, burada, "Kante geliyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Geliyor." yanıtını verdi.
KANTE'YE GİDİLECEK
N'Golo Kante'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad ile bonservis sorununu çözmesini bekleyen Fenerbahçeli yetkililer duruma göre hareket edecek.
Sarı-lacivertliler, olumlu haber geldikten sonra özel uçakla Suudi Arabistan'a Kante'yi almak için gidecek.
Öte yandan Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
2023'TE SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ
34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrılarak Al Ittihad'a transfer olmuştu.
Kariyerinde toplam 533 resmi maça çıkan Kante, 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.