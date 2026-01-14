Fred'in yeni stili gündem oldu Fenerbahçeli Fred, yeni imajı ile futbolseverleri şaşırttı. Transfer olduğu günden bu yana kısa saçlı haliyle taraftarın karşısına çıkan Fred'in bu kez uzun saçlı haliyle maça çıktığı görüldü.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçeli Fred, uzun saçlı yeni imajıyla taraftarları şaşırttı.

Fred'in değişimi, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında 1-0 kazanılan maçta dikkat çekti.

Taraftarlar, sosyal medyada Fred'in yeni görünümünü hakkında yorumlar yaptı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Fenerbahçe, kupada ilk maçta Beşiktaş’a 2-1 mağlup olmuştu. FRED'İN YENİ STİLİ Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred'in yeni imajı damga vurdu. 2023 yazında transfer olduğu günden bu yana kısa saçlı haliyle taraftarların karşısına çıkan Fred, bu kez uzun saçlı haliyle mücadelede boy gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak yıldız ismi tanımakta güçlük çektiklerini belirtti. Eshspor Haberleri Galatasaray, Spar Girona deplasmanında kazandı

