Fenerbahçe'de üç oyuncunun sözleşmesi yenilendi

2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe'de iç transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda 3 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.

SÖZLEŞMELER UZATILDI

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir ve Ertuğrul Çetin'in sözleşmelerinin uzatıldığını ve Ertuğrul'un Erokspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan sözleşmesini 2028 yılına dek uzattı.

Geçtiğimiz sezonu sakatlığı yüzünden büyük oranda kaçıran Hollandalı oyuncunun, Avrupa'dan taliplerinin olduğu öne sürülmüştü.

Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in ise kontratları 2029 yılına kadar yenilendi.

ÜÇ İSİMLE SÖZLEŞME UZATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: