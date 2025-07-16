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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdü

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 09:36
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Portekizli teknik adam, çalışmadan önce oyuncularıyla mini bir toplantı gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına açık bölümünde Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun bireysel çalıştı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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