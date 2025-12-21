Göztepe, Samsunspor'u mağlup etti

- Göztepe, Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi.
- Göztepe'nin gollerini Arda Okan Kurtulan 23 ve 68. dakikalarda attı.
- Samsunspor ise puanını 25'te bırakarak galibiyet hasretini sürdürdü.
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan kritik müsabakada kazanan ev sahibi Göztepe oldu.
Sarı-kırmızılılar, konuk ettiği rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
GOLLER ARDA'DAN
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan kaydetti.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI GÖZTEPE
Samsunspor'a karşı 4 maç sonra kazanan Göztepe, puanını 32'ye yükseltti.
Ligin ilk devresini sadece 9 gol yiyerek kapatan İzmir ekibi, bu alanda en iyi takım konumunu korudu.
SAMSUNSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'de 4, resmi maçlarda ise 8 maçtır galibiyete hasret kalan Samsunspor, 25 puanda kaldı.
Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında Rizespor'u konuk edecek. Samsunspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.