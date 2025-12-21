Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçti.

60. LİG GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı.

32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı.

HAGI'Yİ GEÇTİ

Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.

GOL KRALI OLMUŞTU

Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de kaydettiği 25 golle de krallık yarışında zirvede yer almıştı.

BU SEOZN 9 GOL ATTI

Kasımpaşa karşısında 88. dakikada fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9’a çıkardı.