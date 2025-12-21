Lucas Torreira cezalı duruma düştü!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile mücadele etti ve rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, maç öncesinde sarı kart sınırında bulunuyordu.

Müsabakanın 68. dakikasında orta sahada Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Kanatsızkuş’a yaptığı hareket sonrasında hakem Alper Akarsu, Torreira’ya sarı kart gösterdi.

GAZİANTEP FK MAÇINDA YOK

Cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Süper Lig’in 18. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde oynamayacak.