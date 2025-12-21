Abone ol: Google News

Lucas Torreira cezalı duruma düştü!

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 21:37
  • Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
  • Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi ancak Torreira Gaziantep FK maçında oynamayacak.
  • Uruguaylı oyuncu, sarı kart sınırını aşarak cezalı oldu.

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile mücadele etti ve rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, maç öncesinde sarı kart sınırında bulunuyordu.

Müsabakanın 68. dakikasında orta sahada Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Kanatsızkuş’a yaptığı hareket sonrasında hakem Alper Akarsu, Torreira’ya sarı kart gösterdi.

GAZİANTEP FK MAÇINDA YOK

Cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Süper Lig’in 18. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde oynamayacak.

