Uğur Dündar'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.
Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.
Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.
Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:
Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).
"Fenerbahçe her zaman payidar olacaktır"
Şekip Mosturoğlu seçim sonrası yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Oy kullanan tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum. Bizi seçtiler. Diğer başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Demokrat bir seçim süreci yaşadık onlarla birlikte. Çok titiz bir toplantı yapıldı. Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu sürece başladığımda, seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olacağını düşünüyordum. 3 Temmuz sürecimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, hiçkimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar durduğu sürece Fenerbahçe her zaman payidar olacaktır.
Şekip Mosturoğlu konuşmasının ardından başkan adayları Sevil Becan ve Nihat Tokat ile birlikte el ele poz verdi.
Şekip Mosturoğlu kimdir?
Şekip Mosturoğlu 20 Nisan 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Mosturoğlu sonrasında ise avukatlık yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonunda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2006 yılları arasında Levent Bıçakçı başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yaptı.
2006 yılında Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Asbaşkanlık görevini yürüttü. 2024 yılında yapılan seçimlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu.
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