Fenerbahçe'den Anderson Talisca kararı

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Anderson Talisca'nın gönderilmesi gündemde.

Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 16:03
Fenerbahçe'de Anderson Talisca için işler yolunda gitmiyor...

Geçen sezonki görüntüsünden uzak olan Talisca, Göztepe ile Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılarla taraftarları çıldırttı.

GEÇEN SENEYİ MUMLA ARATIYOR 

Brezilyalı yıldız, ileri uçta görev aldığı Kasımpaşa müsabakasında da beklentilerin altında kaldı.

Talisca'nın formsuzluğu, sahada kaldığı 59 dakika boyunca istatistiklerine de yansıdı.

TEKLİF GELİRSE SATILACAK 

Şut, kilit pas ve ikili mücadelelerde sıfır çeken Talisca, 15 kez topla buluşsa da bunların 5'ini rakibe kaptırdı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Talisca, devre arasında teklif gelirse gönderilecek.

Sambacı'ya sezon sonuna kadar kalması durumunda yeni sözleşme verilmeyecek.

