Fenerbahçe ve TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!

ensonhaber.com

Real Madrid ve Barcelona'nın başı çektiği birçok Avrupa kulübü 2021 yılında Avrupa Süper Ligi adı altında yeni bir futbol organizasyonu başlatmak için adım atmıştı.

Bunun üzerine UEFA, bu organizasyona katılan kulüp ve oyuncuların, UEFA organizasyonlarından süresiz olarak men edileceğini söyleyerek kulüplerin bu organizasyonu hayata geçirmesini engellemişti.

Bunun üzerine birçok kulüp, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini ifade etmiş ve Real Madrid ile Barcelona dışında bir kulüp kalmamıştı.

UEFA'nın bu açıklamasından sonra organizasyonun yasal şirketi, Avrupa Süper Lig organizasyonunun konumunu korumak için Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Adalet Divanı, hukuka aykırı olarak nitelendirdi

Kulüpler, UEFA'yı futbol müsabakalarındaki pazar hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla Avrupa yasalarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Bunun üzerine görülen davada mahkeme kararını bugün açıkladı. Avrupa Adalet Divanı, FIFA ve UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni yasaklayan kurallarını hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

TFF ve Fenerbahçe karşı çıktı

Yaşanan bu olayların ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü, Avrupa Süper Lig için kararını duyurdu.

TFF ve sarı-lacivertliler Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

"Aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz"

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın 21 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışmakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.



Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır. Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte ve sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir.



Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz.