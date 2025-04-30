Fenerbahçe'den derbiye özel Rafa Silva planı

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesindeki kritik virajda pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Derbiden galibiyetle ayrılarak iddiasını kalan haftalara taşımak isteyen sarı-lacivertlilerde, zorlu mücadele öncesinde savunmadaki sıkıntılar dikkat çekiyor.

Son dönemde oynadığı maçlarda hep ilk golü yiyen taraf olan sarı-lacivertliler, bunun zorluğunu ve stresini yaşadı.

GEÇİŞ HÜCUMLARINA DİKKAT EDİLECEK

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş derbisi öncesinde bu konuyla ilgili hazırlıklar var.

Özellikle geçiş hücumları konusunda çok etkili olan Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçta Fenerbahçe’yi fazlasıyla zorlamıştı.

Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva’nın geçişleri iyi yapması ve kalitesiyle bunları sonuçlandırdığı biliniyor.

Bu nedenle sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş daha geçiş oyununa başlamadan bunun önlenmesi gerektiği fikri var.

RAFA SILVA'YA ÖZEL ÖNLEM

Ayrıca geçişin başlangıcı önlenemezse ne yapılması gerektiği üzerinde yoğun biçimde çalışılıyor.

Orta sahada basit top kayıplarının yapılmaması, rakibe geniş alan verilmemesi gibi konuların yanı sıra top kaptırıldığında kimin nerede duracağı üzerine çalışmalara ağırlık veriliyor.

Öte yandan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı’nda oynanan derbide Beşiktaş’ın geçiş hücumlarını durdurmakta zorlanmış ve sahadan puansız ayrılmıştı.