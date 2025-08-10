Fenerbahçe'den Galatasaray maçıyla ilgili bir açıklama daha!

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep FK-Galatasaray maçında yaşananlarla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Komsuoğlu, hakem hataları ve sezon içinde yaşanacak tüm süreçle ilgili daha sert ve proaktif bir stratejiyle hareket edeceklerini bildirip "operasyon" vurgusunda bulundu.

"EN SERT TEPKİYLE KARŞILAŞACAKTIR"

Sporx'e konuşan Komsuoğlu, şu açıklamayı yaptı:

Hakem atamalarından fikstüre, maç planlamasından kurulların kararlarına kadar her alanı en detaylı şekilde adım adım izleyeceğiz. Fenerbahçe, masa başı oyunlarının sahaya yansımasını engellemek için benzeri olmayan bir yaklaşım sergileyecek; bu kirli yapının aktörleri, bugüne dek gördükleri en sert tepkiyle karşılaşacaktır.

"SİNSİCE KURGULANAN BİR UMUTSUZLAŞTIRMA OPERASYONUDUR"

Gaziantep FK maçında yaşananları umutsuzlaştırma operasyonu olarak niteleyen Komsuoğlu, şunları dedi:

Taraftarlarımızın öfkesini çok iyi anlıyoruz, çünkü biz de tribünden gelmiş insanlarız. Her daim sadece bir takım lehine sonuç doğuran Türk futbolundaki haksızlıklar karşısında tıpkı onlar gibi çılgına dönüyoruz. Camiamızın umutsuzluğa itilmesine asla izin vermeyeceğiz; çünkü biliyoruz ki daha ilk haftadan başlayan bu sistematik hatalar, sinsice kurgulanan bir umutsuzlaştırma operasyonudur.

"CAMİAMIZIN TÜM FERTLERİNİ, BU ADALETSİZLİĞE KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Fenerbahçe camiasına çağrıda bulunan Sertaç Komsuoğlu, şu şekilde konuştu:

Bu operasyonu gerçekleştirmeye çalışanların kursağında bırakmak için bizler; başta Başkanımız olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerimiz ile en ön saflarda yer alacağız. Camiamızın tüm fertlerini, bu adaletsizliğe karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Ancak şunu da söylemek isterim ki bu sorumluluk sadece bizim camiamızın değil tüm futbol paydaşlarının da asli görevi olmalıdır.

"KURULLARIN VERECEĞİ KARARLARI DİKKATLE İZLEYECEĞİZ"

PFDK'da yaşananları hatırlatan Fenerbahçe Başkan Vekili, şu sözleri sarf etti:

Camiamızın özelinde geçmiş dönemde yaşanan PFDK skandalları birer birer ortaya saçılıyor. Başka bir ülkede bu skandallardan sadece biri yaşansa o ülkede yer yerinden oynar; tüm sorumlular istifa etmek zorunda kalır. Bununla ilgili gerekli temasları kurduk. Kurulların vereceği kararları dikkatle izleyeceğiz.

"SORUMLULARI KAMUOYU ÖNÜNDE İFŞA EDECEĞİZ"

Yaşananların tekrarlanması halinde sorumluları ifşa edeceklerini belirten Komsuoğlu, şöyle konuştu:

Eğer geçmişteki arsızlıkların tekrarı yaşanırsa, isim vererek, hiçbir çekince olmadan sorumluları kamuoyu önünde ifşa edeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki bu girişimlerimizden sadece bir kısmı olacak.

"GEÇMİŞ HATALARI TEKRAR ETME GAFLETİNE DÜŞMEYİN DİYORUZ"

TFF ve MHK Başkanına seslenen Komsuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: