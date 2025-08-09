Fenerbahçe'den Ali Şansalan için tepki!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

ALİ ŞANSALAN'A TEPKİ

Bu müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nün resmi hesabından bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep FK - Galatasaray maçını yöneten hakem Ali Şansalan'ın karşılaşmaya atanmasına tepki gösterdi.

"HER YÖNÜYLE ARAŞTIRILMALIDIR"

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Açıklama



Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.



Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.



TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.



Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.



MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!



Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir.



A. Sertaç Komsuoğlu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili