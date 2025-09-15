Fenerbahçe'den Galatasaray ve Trabzonspor açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEM TARAF DEĞİŞTİRDİ"

Belgü, maçtaki yönetimi eleştirerek, "Önemli konulardan biri, çok ilginç bir şekilde hakemin tamamen taraf değiştirmesi oldu, tarafsızlığını yitirmesi oldu. Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra etkilendiklerini düşünüyorum." dedi.

"NET GOLÜMÜZ VERİLMEDİ"

Pozisyonlara dikkat çeken Belgü, "Bizim çok net bir golümüz verilmedi. Bununla ilgili fazla konuşacak değiliz. Benim gördüğüm kadarıyla, Trabzonspor'un golünden önce çok net bir faul vardı. Zaten biz hep rakip yarı sahada oynadık. Verilmeyen golümüz çizgiyi geçti, tartışmaya açık ama VAR hakemleri görememişler. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum ama hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN SARI KARTLARI VERİLMİYOR"

Hakem kararlarına ilişkin başka bir iddiada bulunan yöneticinin sözleri dikkat çekti:

"Galatasaray'ın sarı kartları verilmiyor. Rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. İki senedir gündeme getiriyoruz. Bizim de rakiplerimizin sarı kartları verilmiyor. Federasyonu bu konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz."

"2012'Yİ UNUTMUYORLAR"

Hulusi Belgü, 2011-12 sezonuna da gönderme yaparak, "Bazı şeyler unutulmuyor! 2011-2012 kupasını unutamıyorlar! Aykut Kocaman'ın attığı gole şampiyonluğu aldığımızı unutamıyorlar! Bunları unutmamaya devam etsinler. İtidalli konuşmaya devam ediyorum ama bizi zorlamasınlar! Biz her durumda, her yerde, Trabzon'da da oynarız! Kimseden korkumuz yok" diye konuştu.

"MHK KENDİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Hakemlerin genç ve tecrübesiz olduğunu belirten Belgü, "MHK'nın kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Bugünkü hakemlerin çok deneyimi yok. Hatalara sözümüz yok ama bilinçli yapılan şeyler gözümüzden kaçmıyor." dedi.

TEDESCO

Domenico Tedesco ile ilk maçı değerlendiren Hulusi Belgü, "İlk maç bu Tedesco ile. Yapılan ön taraftaki baskıyı ben çok beğendim. 10 kişi kaldığında eyvah dedik. Bazen 10 kişi kalınca işler istediğimiz gibi gitmedi ama burada gayet iyi oynadık. Trabzon da akılcı oyun planı ile çıktı ikinci yarıya. Bizi biraz uyuttular ama daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz de tam randıman verince bu sene şampiyon olacağımızı inanıyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu ise, "Haddini defalarca aşan, FETÖ kumpasını savunmaktan çekinmeyen, kulübümüz ve şike kelimelerini yan yana getirerek siyaset yapmaya devam eden Trabzon Belediye başkanı hakkında 6222 SK gereği kulübümüzce ivedilikle suç duyusunda bulunulacağını kamuoyuna duyuruyoruz." dedi.

TRABZONSPOR BELEDİYE BAŞKANI İÇİN TEPKİ

Trabzonspor Belediye Başkanı'nın paylaşımına tepki gösteren Belgü şöyle dedi: