Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu ve Benfica açıklaması

Süper Lig'de Kocaelispor'u mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için Benfica'yla rövanş maçına çıkacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, transfer gündemi ve Benfica eşleşmesiyle ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"ELERSEK ÇOK İYİ OLACAK"

Akın, yeni sezon ve Benfica eşleşmesi için, "Güzel bir başlangıç oldu. Bir maç eksiğimiz olması kötü. Onu da tamamlarsak aradaki fark çok büyük bir şey değil. Bunların hepsi kapanır. Daha sezonun başındayız. İnşallah güzel bir sezon olur. Taraftar gayet iştahlı. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah sonu iyi gelir. Benfica'yı da elersek çok çok iyi olur." dedi.

"KEREM'İ BIRAKMIYORLAR"

Transfere değinen Akın, "Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i." ifadelerini kullandı.

"BENFICA ÇOK DA ÖNEMLİ BİR TAKIM DEĞİL"

Hamdi Akın, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica eşleşmesiyle ilgili ayrıca, "Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim? Benfica'yı da gördünüz burada. Çok da önemli bir takım değil yani. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"GELECEK Mİ?"

Hamdi Akın son olarak ise, Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili "Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?" sorusuna, "İnşallah." yanıtını verdi.