Fenerbahçe'den kullanılmayan rüçhan hakkına ilişkin açıklama!

Fenerbahçe Kulübü, sermaye artırımına gidilmesinin ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışının yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ, Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirket sermayesinin 250 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasının ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışına yarın başlanacağını belirtti.

"SATIŞA SUNULACAKTIR"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: