Fransızların iddiası: Üç büyüklerin Arthur Avom yarışı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, transfer dönemi resmi olarak açılmadan aynı ismin peşine düştü.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre, üç takım da Lorient forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Avom ile ilgileniyor.

3 BÜYÜKLER PEŞİNDE

Avom ile Fransa Ligi'nde üst sıralara oynayan bir takımın da ilgilendiği ve Rennes'in de 21 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi.

Belçika'dan da Club Brugge'nin sezon sonunda transfer için güçlü bir aday olarak öne çıkabileceği yazıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Avom'un Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak kontratta uzatma opsiyonu da yer alıyor.

21 yaşındaki futbolcu, Ligue 1'de sözleşmesini uzatmasını sağlayacak kadar maça çıktı ancak Lorient, henüz yeni sözleşme konusunda bir adım atmadı.

16 MAÇTA 1 ASİST

Lorient forması altında bu sezon 16 maçta forma giyen Avom, 1 asist yaptı.

21 yaşındaki genç Kamerunlu orta saha oyuncusunun, güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.