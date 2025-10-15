Fenerbahçe'den Memphis Depay sürprizi

Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Hollandalı yıldız golcü Memphis Depay'ın aralık ayında Türkiye'ye transfer olacağı yazıldı.

Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bedelle transferi bitireceği aktarıldı.

AVRUPA'YA DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Brezilya basınında yer alan Esporte Record haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Hollandalı yıldızı takımında görmek istiyor.

Haberde, Depay'ın kulübü Corinthians'tan ayrılmak istediği ve Avrupa'ya dönüşe sıcak baktığı ifade edildi.

ARALIK AYINDA AYRILABİLİR

Oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir maddeye göre, isteği halinde aralık ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Manchester United, Lyon, Barcelona ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen Depay'ın Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl aralık ayında sona eriyor.