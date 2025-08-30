Fenerbahçe'den Semedo için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo için açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertlilerde 6 maçta forma şansı buldu.
FENERBAHÇE DUYURDU
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."