Fenerbahçe'den sosyal medya saldırılarına karşı suç duyurusu!

Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, uzun zamandır sosyal medya üzerinden kulübe karşı yapılan sistematik ve organize saldırılar hakkında harekete geçtiğini duyurdu.

Fenerbahçe, saldırıda bulunan failler hakkında hukuki süreçleri başlattığını ve resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"RESMİ SUÇ DUYURULARIMIZ YAPILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru



Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.



Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.



Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.