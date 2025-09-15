Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 09:16
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, 45. dakikada Youssef En-Nesyri'nin ayağından gelen golle galibiyete uzandı.

FENERBAHÇE'DEN 3'TE 3

Sezona Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, ilk iç saha maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Deplasmanda Gençlerbirliği'ni aynı skorla yenen Fenerbahçe, dün de Trabzonspor'a karşı üstünlük kurdu.

Sahadan 1-0 galip ayrılan Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3 maçında hanesine 9 puan yazdırdı.

Fenerbahçe bu süreçte rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

SIRADAKİ MAÇ ALANYASPOR

Sarı-lacivertliler sezonun ilk maçı olan ve ertelenen Alanyaspor müsabakasını 17 Eylül Çarşamba günü oynayacak.

