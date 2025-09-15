Fenerbahçe'den Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, 45. dakikada Youssef En-Nesyri'nin ayağından gelen golle galibiyete uzandı.
FENERBAHÇE'DEN 3'TE 3
Sezona Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, ilk iç saha maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Deplasmanda Gençlerbirliği'ni aynı skorla yenen Fenerbahçe, dün de Trabzonspor'a karşı üstünlük kurdu.
Sahadan 1-0 galip ayrılan Tedesco'nun öğrencileri üst üste 3 maçında hanesine 9 puan yazdırdı.
Fenerbahçe bu süreçte rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.
SIRADAKİ MAÇ ALANYASPOR
Sarı-lacivertliler sezonun ilk maçı olan ve ertelenen Alanyaspor müsabakasını 17 Eylül Çarşamba günü oynayacak.