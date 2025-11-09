Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u mağlup ederek, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 22:15
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 4-1 yenerek 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
  • Takım, son dört maçında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor karşısında 3'er puan kazandı.
  • Bu sonuçla puanını 28'e yükselten Fenerbahçe, milli maç arası sonrası Rizespor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene'nin 2, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun da 1'er golüyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

LİGDE SERİ YAKALADILAR

Fenerbahçe, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 4 maçı da kazandı.

Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında 3'er puan elde etti.

RAKİP RİZESPOR

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 28'e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, milli maçlar için verilecek aranın ardından 13. haftada Rizespor deplasmanına gidecek.

