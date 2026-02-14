Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Trabzonspor'un golü öncesinde faul itirazı!

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor'un attığı 2. gol öncesinde faul itirazında bulundu. İncelemenin ardından hakem Halil Umut Meler, santrayı gösterdi.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 21:18
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN İTİRAZ

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Paul Onuachu ile skoru 2-2'ye getiren gol öncesi faul itirazında bulundu.

Orta sahada Kerem Aktürkoğlu, Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Ardından gelişen atakta Trabzonspor, Onuachu ile 2-2'yi yakaladı.

Fenerbahçeli futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e faul itirazında bulundu.

GOL KARARI ÇIKTI

Halil Umut Meler, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ın incelemesinin ardından santrayı gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

