Fenerbahçe'den Trabzonspor'un golü öncesinde faul itirazı!

- Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor'un attığı 2. gol öncesinde faul itirazında bulundu.
- Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından golü onayladı.
- Maç 2-2'lik skorla devam etti.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.
FENERBAHÇE'DEN İTİRAZ
Fenerbahçe, Trabzonspor'un Paul Onuachu ile skoru 2-2'ye getiren gol öncesi faul itirazında bulundu.
Orta sahada Kerem Aktürkoğlu, Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Ardından gelişen atakta Trabzonspor, Onuachu ile 2-2'yi yakaladı.
Fenerbahçeli futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e faul itirazında bulundu.
GOL KARARI ÇIKTI
Halil Umut Meler, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ın incelemesinin ardından santrayı gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)