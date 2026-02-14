Marco Asensio: Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta sarı lacivertli takımın son golünü atan Marco Asensio açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Asensio "Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkardık. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." dedi.

"TAKIMA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruyu yanıtlayan İspanyol yıldız "Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.