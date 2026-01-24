Fenerbahçe'den tüzük açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından önemli bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertliler, tüzük kongresi iddiasını resmen yalanladı.

Fenerbahçe, bu kongrenin yapılmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

"FARKLI ANLAMLAR YÜKLENEREK GÜNDEME TAŞINMASI OLDUKÇA MANİDARDIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkanımız tarafından kurullarımıza gönderilen ve tüzüğümüzde yapılması planlanan güncellemelerle ilgili görüş talebini içeren yazının, bağlamından koparılarak farklı anlamlar yüklenmeye çalışıldığı üzüntüyle karşılanmaktadır.



Fenerbahçe Spor Kulübü’nde kurullarla yürütülen yazışma ve görüş alışverişi, kulübümüzün alışılmış ve rutin işleyişinin bir parçasıdır. Kurullarımıza iletilen bu yazı da söz konusu istişare sürecinin doğal bir örneğidir.



Öte yandan, tüzük çalışmaları; seçim sürecinde camiamızla paylaşılan başlıkların hayata geçirilmesine yönelik olarak başlatılmış planlı hazırlıkların bir parçasıdır. Seçim sürecinde camiamızla paylaşılan tüm başlıklarda olduğu gibi, göreve gelinmesinden bu yana tüzüğümüzle ilgili güncelleme planlamaları üzerine de çalışmalar sürdürülmektedir. Bu süreç, camiamızın görüş ve değerlendirmelerini almayı gerektiren ve doğal olarak zaman alan bir hazırlık sürecidir.



Daha önce de benzer şekilde yürütülen bu tür yazışmaların, bugün alışılmış bağlamının dışında ve farklı anlamlar yüklenerek gündeme taşınması oldukça manidardır.



Nitekim aynı içerik, herhangi bir güncel gelişmeden bağımsız olarak 28 Kasım tarihinde kulüp çalışanlarımızla da paylaşılmıştır.



Ayrıca, takımımızın ve camiamızın odağı sezon hedefleri ve şampiyonluk mücadelesiyken, bu sezon içerisinde bir tüzük kongresinin yapılması takvimsel olarak da mümkün görünmemektedir.



Kulübümüz, tüm branşlarımızda belirlenen sportif hedefler ve şampiyonluk mücadelesi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam etmekte olup, camia olarak en önemli maçın her zaman bir sonraki maç olduğu anlayışıyla kulübümüzün tek gündemi yarın oynayacağımız karşılaşmadır.