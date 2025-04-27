Fenerbahçe'den videolu hakem tepkisi

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

"TÜM TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE!"

Fenerbahçe kulübü, Gaziantep FK maçının ardından X hesabında hakem kararlarına yönelik bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı videolu paylaşımda; "Tüm Türkiye'nin gözü önünde!" paylaşımı yaptı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)