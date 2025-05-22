Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı

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Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı maçta attığı gol sonrası sarı-lacivertli tribünlerden yükselen protesto seslerine "Duyamıyorum" işareti yaparak karşılık veren Youssef En-Nesyri, taraftarın tepkisini çekmişti.

Attığı gollere rağmen taraftarla bir türlü uyum sağlayamayan Youssef En Nesyri ayrılık kararı aldı.

GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

28 golle kariyer rekorunu Fenerbahçe’de kıran ancak son Eyüpspor maçında ıslıklanan Faslı santrfor, gelen teklifleri değerlendirmek istediğini yönetime iletti.

Fenerbahçe ise sezon başında 19.5 milyon euro bonservisle alınan ve 5 yıllık sözleşme imzalanan yıldız santrforu ucuza kaptırmak istemiyor.

FENER, 30 MİLYON EURODAN AŞAĞI SATMAK İSTEMİYOR

Bu doğrultuda Fenerbahçe’nin en az 30 milyon euroluk teklif gelmesi halinde ayrılığa izin vereceği öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 28 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.