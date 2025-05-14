Fenerbahçeli 2 futbolcu hakkında zorla getirme kararı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan ve sarı lacivertli ekibin 1-0 kazandığı derbi maçının ardından yaşanan olaylar, mücadelenin önüne geçmişti.
Olaylı maç, yargıya taşındı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mayıs 2024 tarihinde Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar sonucunda mahkemeden oyuncular için karar çıktı.
MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI: KARAR ÇIKTI
Stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
OOSTERWOLDE VE MERT MÜLDÜR'E ZORLA GETİRİLME
Mahkeme, sanık Jayden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi.
Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi.
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