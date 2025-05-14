Haberler



Futbol



Fenerbahçeli 2 futbolcu hakkında zorla getirme kararı

Fenerbahçeli 2 futbolcu hakkında zorla getirme kararı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin Jayden Oosterwolde hakkında sanık olarak zorla getirme kararı, Mert Müldür hakkında tanık olarak zorla getirme kararı verildi.