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Haber Merkezi

İstanbul şiddetli bir depremle sarsıldı...

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

EVDEN YALIN AYAK ÇIKTILAR

Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos ve ailesi de depremde panik yaşadı.

Brezilyalı yıldızın eşi, çocukları ile birlikte evlerini yalın ayakla terk ettikten sonraki anları sosyal medya hesabından paylaştı.