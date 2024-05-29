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Süper Lig'de çekişmeli geçen şampiyonluk yarışını Galatasaray, son haftada Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle kazandı.
24. şampiyonluğunu kutlayan sarı kırmızılılarla ezeli rakipleri Fenerbahçeliler arasındaki atışmalar ve sözlü gerginlikler, bu kez şiddete dönüştü.
İnsanları düşünmeden tesise meşaleler fırlattılar
Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladığı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne gelerek meşaleler fırlattı.
Fırlatılan meşaleler nedeniyle tesisn bazı yerlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Bununla da yetinmeyen "futbol teröristleri", Galatasaray Derneği'nin logosunu söküp Kalamış'taki seçim etkinliğine getirerek sosyal medyada paylaştılar.
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