Fenerbahçelilerin Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına saldırdığı anlar Kadıköy Kalamış'ta Fenerbahçe etkinliğinde bulunan bazı taraftarların, aynı yerde şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylıların mekanına saldırarak yangın çıkardığı anlar görüntülendi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de çekişmeli geçen şampiyonluk yarışını Galatasaray, son haftada Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle kazandı.

24. şampiyonluğunu kutlayan sarı kırmızılılarla ezeli rakipleri Fenerbahçeliler arasındaki atışmalar ve sözlü gerginlikler, bu kez şiddete dönüştü.

İnsanları düşünmeden tesise meşaleler fırlattılar

Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladığı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne gelerek meşaleler fırlattı.

Fırlatılan meşaleler nedeniyle tesisn bazı yerlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Bununla da yetinmeyen "futbol teröristleri", Galatasaray Derneği'nin logosunu söküp Kalamış'taki seçim etkinliğine getirerek sosyal medyada paylaştılar.