Fenerbahçelilerin paylaştığı fotoğraf: Tekmeye kafa sokan Matteo Guendouzi...

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı dördüncü kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Matteo Guendouzi, ilk maçında attığı golün yanı sıra gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKAN KARE BEĞENİ TOPLADI

Performansı ve hırsıyla taraftarlarını büyüleyen Matteo Guendouzi'nin maçtan sonra ortaya çıkan bir fotoğrafı da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Galatasaraylı futbolcu Sane ile girdiği bir ikili mücadelede tekmeye kafa attığı görülen Fransız oyuncunun bu fotoğrafı, büyük beğeniyle karşılandı.

MÜCADELECİ YAPISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu görseli birçok kez paylaşarak yeni yıldızlarının mücadeleci yapısına dikkat çekti.

26 yaşındaki oyuncuya savaşçı benzetmesi yapan taraftarlar, "İşte yıllardır aradığımız o mücadeleci oyuncuyu bulduk", "Tam bir savaşçı. Sakatlanmaktan korkmuyor", "Kim der ilk maçı diye. Doğuştan Fenerbahçeli gibi yüreğiyle oynuyor" yorumlarında bulundu.