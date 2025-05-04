Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi yine Beşiktaş karşısında sona erdi
İHA

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş ile karşılaştı.

Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de yaşadığı mağlubiyet sonrası çıktığı 17 maçta da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler yine derbide ezeli rakibine kaybetti.

3 YENİLGİ EZELİ RAKİPLERE KARŞI

Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon 3. yenilgisini de derbide aldı.

Fenerbahçe, 7 Aralık 2024 tarihinde yaşadığı mağlubiyet sonrası oynadığı müsabakalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

RAKİP BAŞAKŞEHİR

Derbide aldığı mağlubiyetle 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor