Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferi neden yattı?

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, uzun süre Atalanta forması giyen Ademola Lookman için görüşmelerde bulundu.

Sarı-lacivertliler oyuncuyla anlaşma noktasına gelse de Lookman, Atletico Madrid'e imza attı.

Söz konusu transferin perde arkasında yatan detaylar da belli oldu.

ATLETICO MADRID KPTI

Fenerbahçe'nin bir aydır yoğun mesai harcadığı Ademola Lookman transferi, tam imza aşamasına gelinmişken son anda iptal oldu ve yıldız oyuncu, Atletico Madrid'e gitti.

Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibiyle 35 milyon euro + 5 milyon euro bonusla anlaşmıştı. Njeryalı yıldızla da senelik 8 milyon euro maaşla el sıkışmıştı.

Buna karşın son dakikalarda Atletico Madrid'in devreye girmesi tüm dengeleri değiştirdi. Fenerbahçe, istenen banka teminatında sıkıntı yaşarken İspanyollar, aynı bonservis teklifini sundu.

"TÜRK TAKIMLARI İLE MADDİ KONULARDA PROBLEM OLUYOR"

O süre zarfında Atalanta cephesine açılan sürpriz telefon, işleri tamamen bozdu.

Napoli'nin "Biz çok sıkıntı yaşadık. Türk takımları ile maddi konularda problem oluyor" şeklindeki telefonu, Lookman'ın rotasını değiştirdi.

Teknik direktör Diego Simeone'nin de görüntülü olarak görüştüğü hücum oyuncusu daha az maaşla Atletico Madrid'e yelken açtı.

19 MAÇTA 3 GOL ATTI

Öte yandan İspanyol basını, Lookman'ın, daha düşük maaşla Atletico Madrid'i tercih ettiğini yazarken "Raspadori'nin ayrılmasıyla zayıflayan hücum hattına çok ihtiyaç duyulan ateş gücünü sağlayacak." yorumunu yaptı.

Sezonun ilk yarısında toplam 19 karşılaşmaya çıkan Lookman, 3 gol atıp 2 kez de asist kaydetti.