Fenerbahçe'nin Archie Brown transferi İtalyanları kızdırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran'dan sonra bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Gent forması giyen 23 yaşındaki sol bek Archie Brown’un transferini resmen duyurdu.

Sarı lacivertliler, genç oyuncu için Serie A devi Milan’la kıyasıya bir yarışa girdi.

Ancak tüm ibre son anda İstanbul’a döndü...

FENERBAHÇE, MILAN'IN ELİNDEN KAPTI

Transfer sürecinde kararsız kalan İngiliz futbolcunun kararını, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşme değiştirdi.

Kulübün resmi sitesine konuşan Archie Brown, "Başkan hem de Devin Özek, bana kendimi evimdeymişim gibi hissettirdiler, gerçekten hoş karşılandığımı ve burada olmamı istediklerini hissettirdiler. Açıkçası onlara büyük bir teşekkür borçluyum çünkü eğer onlar olmasaydı şu an burada olur muydum bilmiyorum. O yüzden kesinlikle onlara minnettarım." sözleriyle duygularını paylaştı.

Futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen her iki kulüp de Belçika’ya özel jet göndererek ciddi bir hamle yaptı.

Oyuncunun nihai kararı beklenirken, tercihini Türkiye’den yana kullanması Fenerbahçe cephesinde sevinçle karşılandı.

OLAY OLAN TRANSFER DUYURUSU

Fenerbahçe’nin transfer duyurusu, alışılmışın dışında yaratıcı bir kurguyla yayınlandı.

Videoda, Fenerbahçe’ye ait uçağı takip eden, Milan’ın renklerini taşıyan bir başka uçak dikkat çekti.

Bir araçta haberleri dinleyen Brown, "Genç İngiliz yetenek Archie Brown İtalya'ya inmeye hazırlanıyor. İlgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de vardı ama sonunda tercihini Milano'dan yana yapmış görünüyor." anonsu sonrası radyo kanalının değiştirilmesini istiyor.

Ardından gelen haberde, Fenerbahçe marşı çaldıktan sonra "Archie Brown İstanbul'da" duyurusu yapılıyor.

Sürprizler bununla sınırlı değil...

Brown’un Fenerbahçe formasıyla lahmacun katladığı sahne, İtalyan pizzasına yapılan esprili bir göndermeyle sosyal medyada ses getirdi.

"TÜRKLER BİZİ AŞAĞILADI"

Fenerbahçe’nin paylaşımı kısa sürede 5 milyona yakın görüntülenmeye ulaşırken, Milanlı taraftarların yorumları da gündem oldu.

Transferi kaçıran Milan yönetimine sosyal medyada sert eleştiriler yöneltildi.

Bazı kullanıcılar, "Türkler bizi aşağıladı" yorumunu yaparken, bir başka Milan taraftarı ise şu sözleri paylaştı:

"Artık birçok taraftarın, AC Milan'ın artık efsanevi bir kulüp olarak değil, taşralı bir kulüp olarak görüldüğü gerçeğiyle yüzleşmesi gerekiyor."