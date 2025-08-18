Fenerbahçe'nin Benfica maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evi Chobani Stadyumu’nda Benfica’yı ağırlayacak.
20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak mücadelenin hakemi belli oldu.
ALMAN SIEBERT ATANDI
Fenerbahçe-Benfica maçını Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniel Siebert’in yöneteceği açıklandı.
Müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da da Johann Pfeifer yer alacak.
3 YIL ÖNCE DE YÖNETTİ
Öte yandan Siebert, Fenerbahçe'nin Austria Wien ile 2022 tarihinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakasını yönetmişti.
Sarı-lacivertliler o mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.