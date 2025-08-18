Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin Benfica maçını yönetecek hakem belli oldu

Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinde Fenerbahçe-Benfica maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 11:17
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evi Chobani Stadyumu’nda Benfica’yı ağırlayacak.

20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak mücadelenin hakemi belli oldu.

ALMAN SIEBERT ATANDI 

Fenerbahçe-Benfica maçını Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniel Siebert’in yöneteceği açıklandı.

Müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da da Johann Pfeifer yer alacak.

3 YIL ÖNCE DE YÖNETTİ 

Öte yandan Siebert, Fenerbahçe'nin Austria Wien ile 2022 tarihinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakasını yönetmişti.

Sarı-lacivertliler o mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. 

