Trabzonspor'a Rizespor karşısında tek gol yetti

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 26. hafta mücadelesi Karadeniz derbisine sahne oldu.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Recep Uçar’ın çalıştırdığı Rizespor, hakem Çağdaş Altay’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, konuk ettiği Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İLK DEVRE SESSİZ

Trabzonspor ile Rizespor arasındaki maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar, soyunma odasına 0-0 ile gitti.

ONUACHU ATTI

Trabzonspor, ikinci yarının başında Paul Onuachu ile 1-0 öne geçti.

Onuachu, ikinci yarının başında Lövik yerine oyuna dahil olan Zubkov'un asistinde 51. dakikada ağları havalandırdı. Süper Lig'de üst üste 8 maçta da ağları havalandıran Nijeryalı golcü, toplamda ise 21 gole ulaştı.

Paul Onuachu, attığı golün ardından tribünlere hafta içinde hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak'ın formasını gösterdi.

15 YIL SONRA İLK!

Son sekiz Süper Lig maçında da gol atan Paul Onuachu, Burak Yılmaz'dan (Mayıs-Kasım 2011; 11 maç) bu yana Trabzonspor formasıyla üst üste 8+ karşılaşmada fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu.

TRABZONSPOR KAZANDI

Trabzonspor, karşılaşmanın kalan bölümünde Rizespor karşısında skor üstünlüğünü korudu ve maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de üst üste 4. kez kazandı. Rizespor'un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

FENERBAHÇE İLE PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Süper Lig'de 57 puana yükseldi.

Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanan Trabzonspor, ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler ile puanını eşitledi. Rizespor, 30 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Trabzonspor, çarşamba günü Eyüpspor deplasmanına konuk olacak.

Rizespor'un gelecek hafta oynayacağı Samsunspor maçı, Samsunspor'un Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.