Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic teklifi belli oldu

Haber Merkezi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden birinin de Dusan Vlahovic olduğu konuşuluyordu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'e yapacağı teklif belli oldu.

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERİLDİ İDDİASI

Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 10 milyon euro, Juventus'a ise bonservisi için 30 milyon euroluk teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Yüksek maliyeti nedeniyle Juventus'un yolları ayırmayı planladığı Vlahovic'in yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği vurgulandı.

JUVE'YE DE 30 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde, Vlahovic'in teklifi kabul etmesini kolaylaştırmak için sözleşmesine serbest kalma bedeli konulabileceği belirtildi.

Vlahovic, Juventus formasıyla bu sezon 41 maçta 2.568 dakika süre aldı. 1.90'lık santrfor bu karşılaşmalarda 15 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.