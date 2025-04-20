Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Werner Lorant hayatını kaybetti

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2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli Alman Teknik Direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.

Bild'de yer alan habere göre; bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

6-0'LIK TARİHİ GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI

Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

TÜRKİYE'DE 3 TAKIMI DAHA ÇALIŞTIRDI

Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.