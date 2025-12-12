Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti Norveç basınına damga vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann ile karşılaştı.

Karşılaşmayı temsilcimiz 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Anderson Talisca da maçta hat-trick yaparken sarı lacivertlilerin farklı galibiyeti Norveç'te büyük yankı buldu.

Karşılaşmanın ardından Norveç basını, mücadeleyi değerlendirirken, "Brann için Avrupa Ligi'nde kabus, Fenerbahçe karşısında rezil oldu." ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti sonrası Norveç basınında atılan manşetler...

NETTAVISEN

"Brann için Avrupa Ligi'nde kabus: Fenerbahçe karşısında rezil oldu. Anderson Talisca, hat-trick yaparak Brann'ı küçük düşürdü ve takımına büyük bir zafer kazandırdı."

VERDENS GANG

"Brann UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında ağır bir yenilgi aldı. 19. dakikada çıkan kırmızı kart ve ev sahibi ekibin 10 kişi kalması, Brann için belirleyici oldu."

BERGENS TIDENDE

"Kabus gibi bir gece: Tam anlamıyla berbat. Fenerbahçe, Brann'ın baskısını çok kolay savuşturdu ve ev sahibi takımı hazırlıksız yakaladı. Brann için maç felaketle sonuçlandı."

NRK

"Brann, Türk takımı Fenerbahçe karşısında zor zamanlar geçirdi. 20. dakikada on kişi kalmak, Bergen ekibi için işleri daha da zorlaştırdı. Helland acemice bir kırmızı kart gördü."

TV2

"Norveç için Avrupa'da yeni bir düşüş dönemi. Brann'ın Fenerbahçe yenilgisinin ardından Norveç, UEFA sıralamasında Danimarka'nın gerisinde kaldı ve UEFA'nın Ülke Puanı'nda 14. sıraya geriledi."