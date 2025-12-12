Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Udinese, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo için harekete geçti.

Zaniolo'nun performansından memnun olan İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu kalıcı olarak kadrosunda tutmak istiyor.

Udinese, Zaniolo'nun transferi ile ilgili sportif direktör Gökhan İnler'e tam yetki verdi.

İNLER, ZANIOLO İÇİN GELECEK

İnler, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve Galatasaray ile temaslarda bulunacak.

Galatasaray, Zaniolo'yu kalıcı olarak göndermeye ve bonservis kazanmaya sıcak bakıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçının ardından, "Transfer için bütçeniz de olması lazım." demişti.

Galatasaray, Zaniolo'dan gelecek olası bonservisi transfer için kullanmayı planlıyor.

İKİ FARKLI SEÇENECEK

Galatasaray ve Udinese arasında Zaniolo'nun satın alma opsiyonu için yapılan anlaşmaya göre, İtalyan ekibinin iki farklı seçeneği bulunuyor:

-10 milyon euroya bonservisini almak

-Galatasaray'a 5 milyon euro ödemek ve sonraki satıştan Galatasaray'a yüzde 50 pay.

Udinese'de bu sezon 14 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 5 kez gol sevinci yaşadı.